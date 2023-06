Séville, roi de la Ligue Europa !

Séville, roi de la Ligue Europa !













par Mael Chrétien (iDalgo) Encore et encore, le FC Séville soulève la Ligue Europa pour la 7e fois de son histoire ! Au bout d'une finale sans fin, les rois de la compétition sont venus à bout de l'AS Roma aux penaltys (1-1, t.a.b. 4-1). Cette finale a été un match tactique, on s'y attendait les deux équipes ont pratiqué un football de maîtrise et ont minimisé les prises de risque. Pourtant, Paulo Dybala a ouvert le score pour les Romains après l'heure de jeu (35'). Mais à vouloir trop conserver leur avantage, les Italiens ont finalement concédé l'égalisation. Celle-ci est est venue à la réception d'un centre de Jesus Navas où le malheureux Mancini a trompé son propre gardien et a marqué contre son camp (55'). Puis s'est enchaîné une pluie de cartons jaunes, pour en arriver jusqu'à la 130e minute de jeu avant que Martin Taylor ne mette fin à cette rencontre interminable. Bien plus rodés à cet exercice, les Sévillans ont remporté la séance de tirs au but au bout du pied de Montiel comme lors d'un soir de 18 décembre 2022. Les Andalous retrouvent aussi la Ligue des Champions et terminent la série victorieuse de Mourinho en finales européennes. Plus que jamais avec cette 7e coupe, Séville est le roi de la compétition.