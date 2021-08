Séville accroché par Elche

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

La troisième journée de Liga se poursuit aujourd'hui. Co-leader avec l'Atlético Madrid après deux victoires, Séville n'a pas trouvé la solution pour renverser Elche (1-1) à l'Estadio Manuel Martínez Valero. Les Franjiverdes ont frappé les premiers par l'intermédiaire de Roco sur un bon service de Fidel (11'). Comme souvent, c'est En-Nesyri qui a sorti les Rojiblancos d'une situation difficile en égalisant avant la pause (40'). Les Sévillans ont totalement dominé la rencontre, mais ils ne sont plus parvenus à faire plier leurs adversaires et ont dû partager les points. Dans les autres matchs de l'après-midi, La Real Sociedad a signé un deuxième succès consécutif en battant Levante (1-0) grâce à un but de Barrenetxea (42'). Enfin, Williams (34') a offert la victoire à l'Athletic Bilbao sur la pelouse du Celta Vigo (1-0).