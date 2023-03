Seuls 16% des électeurs du DUP approuvent le nouveau protocole nord-irlandais

Seuls 16% des électeurs du DUP approuvent le nouveau protocole nord-irlandais













Crédit photo © Reuters

DUBLIN (Reuters) - Seuls 16% des électeurs du Parti unioniste démocrate (DUP) nord-irlandais voteraient en faveur de l'accord conclu entre le Premier ministre britannique Rishi Sunak et Bruxelles pour réviser le protocole qui régit le commerce post-Brexit dans la province s'il était soumis à référendum, montre un sondage publié samedi. Selon l'enquête réalisée par l'institut LucidTalk pour le journal Belfast Telegraph, seuls 38% de l'ensemble des électeurs unionistes nord-irlandais approuveraient l'accord-cadre de Windsor. Pour autant, les électeurs nord-irlandais sont favorables à une nette majorité (67%) au compromis conclu entre Londres et l'Union européenne pour éviter le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, grâce au soutien massif des nationalistes. Le gouvernement britannique ne devrait pas avoir besoin du soutien du DUP pour faire approuver l'accord, mais Rishi Sunak espérait qu'il convaincrait le parti unioniste de mettre fin au boycott des institutions de la province, qui privent cette dernière d'un gouvernement autonome. (Rédigé par Conor Humphries et Amanda Ferguson, version française Tangi Salaün)