Seule une baisse des taux de la Fed pourrait affaiblir le dollar (Enquête)

par Indradip Ghosh et Shaloo Shrivastava BANGALORE, 8 juin (Reuters) - Le regain de vigueur du dollar par rapport aux autres grandes devises n'est pas près de s'estomper, montre une enquête Reuters auprès des stratèges du marché des changes.

Ces derniers estiment qu'il faudrait une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour affaiblir de manière substantielle le billet vert. La monnaie américaine a commencé l'année en s'appréciant avant de reculer progressive à partir de la mi-mars jusqu'à début mai. Elle a cependant désormais effacé l'intégralité de ses pertes, d'environ 3%, grâce à son statut d'actif refuge qui lui a permis de tirer partie des récentes inquiétudes concernant le plafond de la dette américaine et de la perspective d'une nouvelle hausse des taux de la Fed en juillet. Pour les analystes, ce relèvement prévu du coût du crédit et le reflux des anticipations d'une baisse des taux pour cette année devraient soutenir le billet vert dans les mois à venir, même si la Fed opte pour une pause ce mois-ci dans la remontée ininterrompue de ses taux entamée en mars 2022. La prévision médiane des 74 stratèges sondés par Reuters entre le 1er et le 7 juin montre que la plupart des grandes devises ne devraient pas retrouver leur niveau de fin avril par rapport au dollar avant septembre. Cette nouvelle enquête renforce la position du dollar par rapport à celle effectuée en mai. "L'économie américaine continue de surprendre à la hausse, tandis que l'Europe et la Chine ont été plus faibles que prévu (...) cette tendance devra s'atténuer avant qu'une dépréciation marginale du dollar à moyen terme puisse être envisagée", souligne Kamakshya Trivedi, directeur des opérations de changes chez Goldman Sachs. Selon les données de la Commodity Futures Trading Commission, les positions nettes à découvert sur le dollar ont diminué au cours des dernières semaines, la récente vigueur du billet ayant atténué les anticipations des cambistes qui tablaient sur une faiblesse durable du billet vert après les sommets atteints l'an dernier. Même si les marchés s'attendent à ce que la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) procèdent à au moins deux nouvelles hausses de taux, contre une seule pour la Fed, l'euro et la livre sterling ne devraient enregistrer que des gains modestes au cours des trois prochains mois. Après une baisse de plus de 3% en mai, l'euro, actuellement autour de 1,07 dollar, devrait gagner environ 2% et s'échanger à terme à 1,09 dollar. La livre sterling, quant à elle, devrait se négocier dans les trois mois à 1,24 dollar, soit quasiment son niveau actuel. Face au dollar, la plupart des grandes devises devraient s'échanger en dessous de leurs sommets respectifs de 2022, qui ont été atteints en grande partie avant que la Fed n'entame son actuel cycle de resserrement monétaire. Sondés sur l'impact d'une éventuelle baisse des taux de la Fed, une décision que la plupart des économistes ne prévoient pas avant l'année prochaine, une majorité des stratèges ont estimé que seule cette mesure pourrait affaiblir durablement le dollar. (Reportage Indradip Ghosh et Shaloo Srivastava; enquête Aditi Verma and Anitta Sunil; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)