SES s'associe à la direction de la Défense luxembourgeoise avec deux stations sol

SES s'associe à la direction de la Défense luxembourgeoise avec deux stations sol













22 février (Reuters) - SES SA: * LA DIRECTION DE LA DÉFENSE LUXEMBOURGEOISE S'ASSOCIE À SES ET HITEC POUR OPTIMISER SON INFRASTRUCTURE SATCOM TERRESTRE * LA DIRECTION DE LA DÉFENSE LUXEMBOURGEOISE A FAIT L'ACQUISITION DE DEUX STATIONS SOL DANS LE CADRE D'UN APPEL D'OFFRES VISANT À AUGMENTER LA RÉSILIENCE DE L'ARMÉE LUXEMBOURGEOISE * CES STATIONS SOL SERONT INSTALLÉES AU CENTRE MILITAIRE DE L'ARMÉE LUXEMBOURGEOISE À DIEKIRCH * L'AJOUT DE CES STATIONS PORTERA À QUATRE LE NOMBRE TOTAL D'ANTENNES DÉDIÉES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)