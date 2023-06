SES Imagotag suspendu après un rapport accablant de Gotham City !

LONDRES, 22 juin (Reuters) - SES Imagotag est suspendu jeudi en Bourse de Paris après à la publication d'une note par le fonds spéculatif Gotham City Research, qui estime que les comptes financiers du groupe français sont "trompeurs, incorrects et incomplets". "Nous avons identifié des irrégularités comptables, qui nous amènent à penser que les états financiers de (SES Imagotag) devront être rectifiés", a indiqué Gotham City Research, spécialisé dans le vente à découvert. "Le chiffre d'affaires sur la période 2020-2022 est surévalué d'au moins 7% à 13% et l'Ebitda de 2022 de 106%", ajoute-t-il, en précisant qu'une enquête "indépendante et exhaustive" devrait confirmer ses conclusions. Contacté par Reuters, SES Imagotag, spécialisé dans l'étiquetage électronique, n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire. L'action de SES Imagotag était indiquée en baisse de 20% plus dans les échanges avant l'ouverture, selon les données de Refinitiv. (Nell Mackenzie et Amanda Cooper, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)