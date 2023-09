SES-Imagotag maintient son objectif de CA pour 2023

SES-Imagotag maintient son objectif de CA pour 2023













11 septembre (Reuters) - Ses Imagotag SA: * FORTE CROISSANCE DES BÉNÉFICES ET FLUX DE TRÉSORERIE POSITIF AU PREMIER SEMESTRE 2023 * LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE 380 MILLIONS D'EUROS A AUGMENTÉ DE 33 % AU S1 PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2022 * EBITDA DE EUR 43,5 MILLION AU S1, +72% PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE ; MARGE D'EBITDA DE 11,4% (+2,5 PTS VERSUS. S1 2022) * FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE POSITIF DE 35 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER SEMESTRE 2023 * MARGE SUR COÛTS VARIABLES AU S1 DE 92 MILLIONS D'EUROS, À 24% DU CHIFFRE D'AFFAIRES (+2,8 PTS VERSUS S1 2022) * CROISSANCE CONTINUE DE LA RENTABILITÉ ATTENDUE AU SECOND SEMESTRE 2023 * OBJECTIF MAINTENU POUR UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 800 MILLIONS D'EUROS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE