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SES-Imagotag maintient son objectif de CA pour 2023

SES-Imagotag maintient son objectif de CA pour 2023

11 septembre (Reuters) - Ses Imagotag SA:

* FORTE CROISSANCE DES BÉNÉFICES ET FLUX DE TRÉSORERIE POSITIF AU PREMIER SEMESTRE 2023

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE 380 MILLIONS D'EUROS A AUGMENTÉ DE 33 % AU S1 PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2022

* EBITDA DE EUR 43,5 MILLION AU S1, +72% PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE ; MARGE D'EBITDA DE 11,4% (+2,5 PTS VERSUS. S1 2022)

* FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE POSITIF DE 35 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER SEMESTRE 2023

* MARGE SUR COÛTS VARIABLES AU S1 DE 92 MILLIONS D'EUROS, À 24% DU CHIFFRE D'AFFAIRES (+2,8 PTS VERSUS S1 2022)

* CROISSANCE CONTINUE DE LA RENTABILITÉ ATTENDUE AU SECOND SEMESTRE 2023

* OBJECTIF MAINTENU POUR UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 800 MILLIONS D'EUROS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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