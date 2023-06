SES Imagotag en chute libre à la reprise de cotation à Paris

PARIS, 23 juin (Reuters) - L'action SES Imagotag chute lourdement à la Bourse de Paris vendredi au lendemain de sa suspension après la publication d'une note par Gotham City Research estimant que les comptes financiers du leader de l'étiquetage électronique pour la grande distribution sont "trompeurs, incorrects et incomplets". Vers 08h00 GMT, SES Imagotag plonge de 51,43%, plus forte baisse du SBF120, lui-même en repli de 0,6%. Dans un communiqué publié jeudi soir, SES Imagotag a indiqué que son conseil considérait unanimement que le rapport de Gotham City Research comprenait "de nombreuses inexactitudes grossières et/ou incompréhensions, auxquelles la société répondrait dans les prochains jours". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénaut)