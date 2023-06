Ses-Imagotag annonce des suites au rapport de Gotham City

Ses-Imagotag annonce des suites au rapport de Gotham City













28 juin (Reuters) - Ses Imagotag SA: * SES-IMAGOTAG ANNONCE AVOIR DEMANDÉ À SES COMMISSAIRES AUX COMPTES UNE ATTESTATION SUR LA COMPTABILISATION DES VENTES À BOE DANS LES COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2022 * SES-IMAGOTAG - CETTE ATTESTATION INDIQUE QUE LES TRANSACTIONS AVEC BOE POUR UN MONTANT DE $53,1 MLNS N'ONT PAS ÉTÉ COMPTABILISÉES DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2022 * SES-IMAGOTAG - INDIQUE AVOIR MANDATÉ SES CONSEILS AUX FINS D'ALERTER L'AMF SUR LES NOMBREUX MANQUEMENTS COMMIS PARGOTHAM CITY À SA RÉGLEMENTATION ET D'INTRODUIRE TOUTES LES PROCÉDURES UTILES À LA DÉFENSE DE SES INTÉRÊTS, Y COMPRIS AUPRÈS DU PNF Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)