SES chute lourdement après l'annonce du départ de son directeur général

SES chute lourdement après l'annonce du départ de son directeur général













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le fournisseur de communications satellites SES chute lundi en Bourse après avoir annoncé le départ de son directeur général Steve Collar à la fin du mois. A 08h24 GMT, l'action SES reculait de 10,3% à 5,01 euros à la Bourse de Paris, la pire performance de l'indice SBF 120, en hausse au même moment de 0,77%. SES, qui a dit dans un communiqué avoir commencé à chercher un successeur à Steve Collar, a indiqué que l'intérim serait assuré par le directeur technique de l'entreprise, Ruy Punto. L'annonce du départ de Steve Collar intervient alors que SES a officialisé en mars des discussions avec son concurrent américain Intelsat en vue d'un éventuel rapprochement. (Reportage Lina Golovnya, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)