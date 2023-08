SES affiche un CA en hausse au S1, à 987 millions d'euros

3 août (Reuters) - SES SA: * CA AU S1 DE 987 MILLIONS D'EUROS CONTRE 975 MILLIONS D'EUROS SELON LE CONSENSUS FOURNI PAR L'ENTREPRISE * AU S1 EBITDA AJUSTÉ DE 530 MILLIONS D'EUROS CONTRE 518 MILLIONS D'EUROS SELON LE CONSENSUS FOURNI PAR L'ENTREPRISE * AU S1 RÉSULTAT NET AJUSTÉ DE 116 MILLIONS D'EUROS CONTRE 168 MILLIONS D'EUROS IL Y A UN AN * FIN DU PROCESSUS DE LIBÉRATION DE LA BANDE C ET VERSEMENT DES PAIEMENTS ACCÉLÉRÉS DE RELOCALISATION (3 MILLIARDS USD AVANT IMPÔTS) ATTENDU AU T4 2023 * 4 SATELLITES O3B MPOWER LANCÉS ; PROCHAIN LANCEMENT ACTUELLEMENT PRÉVU AU T3 2023 ET MISE EN SERVICE COMMERCIAL FIN 2023 * LE CARNET DE COMMANDES DE SES-17 ET O3B MPOWER DÉPASSE AUJOURD'HUI 1 MILLIARD USD * PERSPECTIVES FINANCIÈRES 2023 RÉAFFIRMÉES (CHIFFRE D'AFFAIRES : 1 950-2 000 MILLION EUR ; EBITDA AJUSTÉ : 1 010-1 050 MILLIONS EUR) Texte original: https://tinyurl.com/3p6duacw Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)