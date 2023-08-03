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SES affiche un CA en hausse au S1, à 987 millions d'euros

SES affiche un CA en hausse au S1, à 987 millions d'euros

3 août (Reuters) - SES SA:

* CA AU S1 DE 987 MILLIONS D'EUROS CONTRE 975 MILLIONS D'EUROS SELON LE CONSENSUS FOURNI PAR L'ENTREPRISE

* AU S1 EBITDA AJUSTÉ DE 530 MILLIONS D'EUROS CONTRE 518 MILLIONS D'EUROS SELON LE CONSENSUS FOURNI PAR L'ENTREPRISE

* AU S1 RÉSULTAT NET AJUSTÉ DE 116 MILLIONS D'EUROS CONTRE 168 MILLIONS D'EUROS IL Y A UN AN

* FIN DU PROCESSUS DE LIBÉRATION DE LA BANDE C ET VERSEMENT DES PAIEMENTS ACCÉLÉRÉS DE RELOCALISATION (3 MILLIARDS USD AVANT IMPÔTS) ATTENDU AU T4 2023

* 4 SATELLITES O3B MPOWER LANCÉS ; PROCHAIN LANCEMENT ACTUELLEMENT PRÉVU AU T3 2023 ET MISE EN SERVICE COMMERCIAL FIN 2023

* LE CARNET DE COMMANDES DE SES-17 ET O3B MPOWER DÉPASSE AUJOURD'HUI 1 MILLIARD USD

* PERSPECTIVES FINANCIÈRES 2023 RÉAFFIRMÉES (CHIFFRE D'AFFAIRES : 1 950-2 000 MILLION EUR ; EBITDA AJUSTÉ : 1 010-1 050 MILLIONS EUR) Texte original: https://tinyurl.com/3p6duacw Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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