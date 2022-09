Série d'accrochages frontaliers entre Tadjikistan et Kirghizistan

BICHKEK (Reuters) - Des coups de feu ont été échangés mercredi à trois reprises à la frontière entre les républiques du Tadjikistan et du Kirghizistan, en Asie centrale, rapportent les autorités des deux pays.

Ces accrochages entre les deux anciennes républiques soviétiques alliées de la Russie, qui interviennent dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine ainsi que par la récente escalade des tensions entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ont commencé après que les gardes-frontières kirghizes ont accusé les Tadjiks de prendre position sur une partie non délimitée de la frontière.

Le Kirghizistan et le Tadjikistan, qui abritent tous les deux des bases militaires russes, se querellent régulièrement pour des questions frontalières.

Un garde-frontière tadjik a été tué et deux autres ont été blessés au cours de la fusillade, a déclaré la garde-frontière tadjike cité par l'agence de presse russe RIA Novosti.

Le Kirghizistan a fait état de deux militaires blessés.

Selon le Tadjikistan, les gardes-frontières kirghizes ont ouvert le feu sans provocation sur un avant-poste tadjik avec des armes à feu et des mortiers.

Ces accrochages surviennent à la veille d'un sommet en Ouzbékistan de l'Organisation de Shanghai pour la coopération, qui regroupe notamment la Russie, la Chine et l'Inde. Les dirigeants kirghize et tadjik ainsi que le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping sont notamment attendus à cette réunion.

(Reportage Olga Dzyubenko à BIshkek et Nazarali Pirnazarov à Dushanbe, rédigé par Olzhas Auyezov ; version française Elena Vardon et Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)