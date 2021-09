Serie A : Spezia s'impose de justesse contre Venezia

par Jerome Vinette (iDalgo)

La quatrième journée de championnat italien se poursuivait ce dimanche. Parmi les rencontres au programme, le club de Venezia recevait l'équipe de Spezia au stade Pier-Luigi-Penzo. Une rencontre qui s'est achevée sur le score de 2-1 pour Spezia et où le tournant du match est arrivé dans les derniers instants. Tout commençait au quart-d'heure de jeu avec Simone Bastoni (13e) qui ouvre les débats. Aucune autre occasion ne sera ensuite convertie jusqu'à l'égalisation de Pietro Ceccaroni (59e). La fin du match approchait, et c'est alors que Mehdi Bourabia, entré en jeu à la place de Giulio Maggiore, est à la conclusion d'une belle action collective. Le Marocain place une superbe frappe dans la lucarne et vient offrir la victoire à son équipe (90e+4). Victoire arrachée 2-1 de Spezia contre Venezia. Un succès peu convaincant avant de recevoir la Juventus Turin, mercredi prochain.