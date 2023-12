Serie A : Rabiot offre la victoire à la Juve face à la Roma

Serie A : Rabiot offre la victoire à la Juve face à la Roma













par Matthieu Cointe (iDalgo) La Juventus reste sur sa bonne lancée. La Vieille Dame a remporté le choc de la 18e journée de Serie A face à l'AS Roma samedi soir (1-0). Adrien Rabiot a inscrit l'unique but de la rencontre au retour des vestiaires au terme d'une belle action collective. En forme depuis le début de la saison, l'international français compte désormais 3 réalisations dans le championnat italien. Invaincue depuis le mois de septembre en Serie A, l'équipe de Massimiliano Allegri enchaîne un 13e match sans défaite, toutes compétitions confondues. La Juventus reste deuxième du classement, à deux longueurs du leader interiste. La formation de José Mourinho pointe à la 7e place.