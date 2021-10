Série A : L’Inter et la Juventus assurent

par Adrien Verger (iDalgo)

La 7e journée de Série A se poursuivait ce samedi avec 3 matchs au programme. L'Inter Milan se déplaçait à Sassuolo dans la peau de dauphin. Les Interistes ont subi la première mi-temps, encaissant l'ouverture du score sur penalty. En seconde période, les joueurs d'Inzaghi ont réagi par l'intermédiaire de Dzeko, tout juste entré en jeu, puis de Martinez sur Penalty à la 78e minute. L'Inter revient à 1 unité de Naples, avec un match en plus. Sassuolo est 13e avec 7 points. La Juventus affrontait de son côté le Torino lors du derby et enchaîne avec une 3e victoire d'affilée en championnat. Un but tardif, par Locatelli à la 86e, permet à la Juve de remonter à la 8e place du championnat avec 11 points. Torino, avec 8 points, est 11e. De son côté, Salernitana recevait le Genoa. Les locaux, victorieux pour la première fois en championnat cette saison (1-0), sont 17e, à un point de Venezia, premier non relégable. Le Genoa est 16e avec 5 points.