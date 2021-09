Serie A : le résumé du début de la 6e journée

par Jerome Vinette (iDalgo)

C'est aujourd'hui que débutait la 6e journée de championnat italien. Ce samedi, l'AC Milan se déplaçait pour affronter Spezia. Daniel Maldini, fils du grand Paulo, ouvre le score pour son équipe à la 48e minute de jeu. Par la suite, les Milanais se sont fait peur en fin de rencontre avec l'égalisation de Daniele Verde (80e). Heureusement, Brahim Diaz a surgi au bon moment pour offrir la victoire à l'AC Milan (88e, 1-2). En face, l'Inter a failli concédé sa première défaite de la saison face à l'Atalanta Bergame. Mené 2-1 après une heure de jeu, c'est Edin Dzeko qui vient arracher le nul (71e) et éviter la catastrophe aux champions en titre. L'autre match concerne Genoa et Hellas Vérone qui se sont quittés sur un score de parité, 3-3, après une rencontre spectaculaire et qui tenait toutes ses promesses.