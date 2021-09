Serie A : le Napoli en démonstration, l'AS Rome déçoit

par Jerome Vinette (iDalgo)

La cinquième journée de championnat italien se clôturait ce jeudi. Parmi les rencontres au programme, on a eu droit à un beau spectacle, notamment du côté du Napoli qui a écrasé le club de Samdoria à l'extérieur (0-4), avec un doublé de Victor Osimhen (10e, 50e). En face, la Lazio a une nouvelle fois été freinée dans son parcours contre Torino (1-1). Les romains, menés depuis la 76e minute, auraient très bien pu perdre ce match, si Ciro Immobile n'avait pas convertit son pénalty (90e+1) synonyme d'égalisation. L'AS Rome s'est redressé suite à sa défaite contre Hellas Vérone (3-2), en arrachant la victoire contre Udinese avec un but crucial de Tammy Abraham (36e). Les joueurs de la capitale italienne auront par la suite souffert pendant le reste du match, à l'iamge de cette expulsion de Lorenzo Pellegrini (89e). Avec ces résultats, le Napoli redevient provisoirement leader de la Serie A et toujours invaincu cette saison. L'AS Rome est 4e, la Lazio 7e.