Serie A : L'AS Rome s'impose contre la lanterne rouge et se rapproche du "top 4"













par Emilien Schoenher (iDalgo) L'AS Rome se déplaçait sur le terrain de la Salernitana en clôture de la 22e journée de Serie A. Les hommes de Daniele De Rossi, le nouveau coach, se sont de nouveau imposés face à la lanterne rouge du championnat (2-1). Tout s'est décanté en seconde période. Paulo Dybala a ouvert le score sur penalty (51') avant que Lorenzo Pellegrini ne double la mise 15 minutes plus tard. La réduction du score de Grigoris Kastanos (70') ne changera rien et la Roma profite des mauvais résultats de la Fiorentina et de la Lazio ce week-end pour passer 5e du championnat. Les Romains sont à un petit point de l'Atalanta, 4e.