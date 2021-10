Serie A : La Roma s'installe dans le Top 4

par Martin Schmuda (iDalgo)

Dans le cadre de la septième journée de Serie A, l'AS Rome s'est logiquement imposé face au promu Empoli (2-0) au Stadio Olimpico. Les Giallorossi ont dominé la majeure partie de la rencontre, avant de faire la différence en fin de première période grâce à Pellegrini (42'), et en début de seconde par l'intermédiaire de Mkhitaryan (48'). Avec ce succès qui la conforte au pied du podium, la Louve prend trois points d'avance sur la Fiorentina. Plus tôt dans la journée, le Hellas Vérone et Bologne ont profité d'être en supériorité numérique pour corriger respectivement la Lazio (3-0) et la Spezia (4-0). Enfin, la Sampdoria et l'Udinese se sont partagés les points à l'issue d'un match spectaculaire (3-3).