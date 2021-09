Serie A : la Lazio et l'AS Rome déçoivent énormément

par Jerome Vinette (iDalgo)

Avant le choc entre la Juventus Turin et l'AC Milan, les deux clubs romains disputaient eux aussi leur match. La Lazio recevait Cagliari (19e au classement) et l'AS Rome se déplaçait sur le terrain de Hellas Vérone. Pourtant, aucune équipe de la capitale italienne n'est parvenue à s'imposer aujourd'hui. La Lazio n'a pas su faire mieux qu'un match nul, 2-2, contre la lanterne rouge du championnat. En face, l'AS Rome s'est incliné 3-2 contre Hellas Vérone malgré une première période solide. Le but de Davide Faraoni (63e) aura fait la différence, bien qu'il restait beaucoup de temps aux romains pour aller chercher le point du match nul, ou même une victoire. Avec ces résultats, la Lazio est 6e du classement Serie A et l'AS reste dauphin du leader, l'Inter, en attendant la rencontre entre les Turinois et les Milanais.