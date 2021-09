Serie A : la Juventus se ressaisit, la Lazio remporte le derby romain, le Napoli devient leader

par Jerome Vinette (iDalgo)

La 6e journée de championnat italien s'est poursuivie ce dimanche avec plusieurs rencontres épiques. Cela commence avec le derby de Rome entre l'AS et la Lazio où les deux équipes se sont quittées sur le score de 3-2 pour la Lazio. La Juventus Turin s'est fait peur mais a su tout de même s'imposer 3-2 à domicile contre Sampdoria. Le club de Fiorentina a su tenir face à Udinese (0-1), Sassuolo a arraché la victoire contre Salernitana (1-0) grâce à Domenico Berardi (54e) et Empoli a écrasé Bologne (4-2). Enfin, le Napoli a dominé Cagliari (2-0) sans trop forcer son talent grâce aux buts de Victor Osimhen (11e) et Lorenzo Insigne (57e). Avec ces résultats, Naples reste leader invaincu au classement Serie A avec 18 points devant l'AC Milan (16 pts), l'Inter (14 pts) et l'AS Rome (12 pts). La journée se terminera lundi avec le match entre Venezia et Torino (20h45).