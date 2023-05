Serie A : La Juventus se fait doublement sanctionner

par Mael Chrétien (iDalgo) Ça y est le verdict est tombé ! La Juventus a perdu gros ce soir en s'inclinant lourdement sur la pelouse de l'Empoli (4-1). Mais le plus dramatique s'est joué en dehors du terrain. Après une enquête concernant des fraudes en lien avec les méthodes de transfert des Turinois, la Juve se voit retirer 10 points au classement de Serie A.

Cette sanction a eu de lourdes conséquences dans le haut de tableau, la Vielle Dame a chuté à la 7e place non-qualificative pour quelconque compétition européenne. De ce fait, l'AC Milan reprend ses droits et est désormais virtuellement en Ligue des Champions pour la saison prochaine. En ce qu'il s'agit de football, les hommes d'Allegri affectés par cette nouvelle survenue avant le coup d'envoi, ont subi un terrible revers contre le 14e de Serie A. Caputo par deux fois (18') et (48'), Luperto (21') et Piccoli (90+3') ont donné la victoire aux locaux. Dans l'autre match de cette soirée, l'AS Roma a évité le pire en concédant le nul à domicile face à la Salernitana (2-2). Les finalistes de Ligue Europa se voient tout de même grimper miraculeusement à la 6e place en raison de la punition Bianconeri.