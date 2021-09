Série A : La Juventus accrochée par l'AC Milan

par Martin Schmuda (iDalgo)

Face à un AC Milan privé d'Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic, la Juventus de Turin n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul (1-1) à l'Allianz Stadium dans le cadre de la quatrième journée de Serie A. Les Bianconeri ont pourtant démarré sur les chapeaux de roue avec une contre-attaque parfaitement menée et conclue par Morata (4'). La Vieille Dame a fait la course en tête en contrôlant le rythme de la rencontre face à des Rossoneri longtemps frustrés par leur manque de justesse. Dans le dernier quart-d'heure, le corner de Tonali au premier poteau a trouvé la tête de Rebic qui n'a laissé aucune chance à Szczesny avec un poteau rentrant (76'). Les deux formations avaient l'occasion de faire la différence dans les derniers instants, sans succès. Les hommes de Stefano Pioli sont toujours invaincus et co-leaders du championnat, tandis que la Juve n'a toujours pas signé la moindre victoire après quatre journées.