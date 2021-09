Serie A : l'Inter Milan en démonstration face à Bologne

par Jerome Vinette (iDalgo)

Lors de cette quatrième journée de championnat italien, l'Inter Milan recevait Bologne au stade San Siro. Les champions d'Italie en titre ont livré un festival de buts devant leur public. Tout commence à la 6e minute avec Lautaro Martinez qui ouvre le score pour son équipe. Milan Skriniar et Nicolo Barella en rajoutent une couche à la demi-heure de jeu (30e ; 34e). 3-0 à la mi-temps pour l'Inter qui ne va pas s'arrêter là. La seconde période était tout autant à sens unique grâce à Matias Vecino (54e) et Edin Dzeko (63e, 68e). Le but d'Arthur Theate à la 86e ne change rien au cours du match. L'inter s'impose sur le score large de 6-1 contre Bologne, retrouve provisoirement la tête du classement de la Serie A et reste toujours invaincu cette saison en championnat. Bologne a concédé son premier revers après quatre journées et devra relancer son jeu face à Genoa (21 sept).