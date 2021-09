Serie A : L'Inter et l'Atalanta enchaînent bien

par Martin Schmuda (iDalgo)

Dans le cadre de la cinquième journée de Serie A, l'Inter Milan est venu à bout de la Fiorentina (3-1) au Stadio Artemio Franchi. La Viola a donné du fil à retordre aux champions en titre et a notamment pris l'avantage en première période grâce à Sottil (23'). Les Nerazzurri ont accéléré au retour des vestiaires et sont repassés en tête par l'intermédiaire de Darmian (52') et Dzeko (55'). L'expulsion de Gonzalez (78') a achevé les Florentins, et le dernier but de Perisic (87') était anecdotique. Les leaders milanais ont signé une deuxième victoire en trois jours, comme l'Atalanta Bergame. Les Lombards ont dominé Sassuolo (2-1) sur deux réalisations de Gosens (3') et Zappacosta (37'). La Dea remonte provisoirement dans le Top 4, à trois longueurs des Intéristes. Enfin, Bologne et le Genoa se sont neutralisés (2-2).