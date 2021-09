Serie A : l'Inter concède son premier nul, Torino intraitable contre Salernitana

Crédit photo © Reuters

par Jerome Vinette (iDalgo)

La troisième journée de Serie A (Italie) se poursuit ce dimanche avec les premiers résultats tombés dans l'après-midi. Le champion d'Italie en titre, l'Inter Milan, a concédé son premier match nul face à Sampdoria (2-2) et laisse filer deux points au classement. En face, Torino a débloqué son compteur en s'imposant 4-0 contre l'US Salernitana, la lanterne rouge du championnat. Genoa s'est défait de Cagliari à l'extérieur (2-3) et Udinese a gagné de justesse sur le terrain de Spezia (0-1), grâce à un but déterminant de Lazar Samardzic (89e). La journée se poursuit avec l'AC Milan qui reçoit la Lazio Rome au stade Giuseppe Meazza (18h), l'AS Rome qui affronte Sassuolo (20h45) et le FC Bologne face au Hellas Vérone (dimanche, 20h45). Au tableau d'affichage, le Napoli reste provisoirement leader après sa victoire contre la Juventus Turin (9 pts) devant l'Inter (7 pts).