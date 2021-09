Serie A : l'AS Rome repasse leader

par Jerome Vinette (iDalgo)

Durant cette troisième journée de championnat italien, l'AS Rome recevait Sassuolo au stadio olimpico. Un match qui s'est soldé par une victoire 2-1 des romains Les hommes de José Mourinho ont ouvert le score à la 37ème minute par l'intermédiaire de Bryan Cristante, servi idéalement par Lorenzo Pellegrini. Les locaux se sont tout de même fait peur lors de l'égalisation de Filip Djuricic en seconde période (57e). Il aura fallu attendre le temps additionnel pour voir Stephan El Shaarawy marquer le but de la victoire sur pénalty. L'ancien milanais permet ainsi à son équipe victorieuse sur le fil, passer en tête du classement de la Serie A devant le Napoli et l'AC Milan, grâce à un goal average supérieur. Pour leur prochain match, Sassuolo recevra Torino au MAPEI Stadium et l'AS Rome ira défier le Hellas Vérone, le week-end prochain.