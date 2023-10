Sergueï Lavrov à Pyongyang pour renforcer la coopération russo-nord-coréenne

SÉOUL/MOSCOU (Reuters) - Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé à Pyongyang mercredi pour des réunions considérées comme préparatoires à une visite du président Vladimir Poutine, qui a renforcé sa coopération avec la Corée du Nord. La visite de deux jours de Sergueï Lavrov intervient un mois après un voyage du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en Russie, au cours duquel il a invité Vladimir Poutine à Pyongyang et discuté de la coopération militaire entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères de Vladimir Poutine, qui s'est rendu en Corée du Nord pour la dernière fois en 2018, s'entretiendra avec son homologue nord-coréen, selon l'agence de presse Interfax. L'agence de presse russe Tass a rapporté que Sergueï Lavrov pourrait informer les Nord-Coréens des résultats de la visite de Vladimir Poutine en Chine, et discuter de la venue potentielle du président russe. Le représentant spécial des États-Unis pour la Corée du Nord, Sung Kim, a qualifié mardi de "préoccupantes" les relations entre la Corée du Nord et la Russie, après que la Maison Blanche a déclaré la semaine dernière que Pyongyang a récemment fourni des armes à la Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi que ces allégations ne reposaient sur aucune preuve. "Ils en parlent tout le temps, mais ne fournissent aucune preuve", a déclaré Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse Tass. Il a également déclaré que la Russie continuerait à développer ses relations avec la Corée du Nord. (Reportage Josh Smith ; avec la contribution de Lidia Kelly à Melbourne et Guy Faulconbridge à Moscou ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)