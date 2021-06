Serena jette l'éponge

par Martin Schmuda (iDalgo)

La pluie était à nouveau au rendez-vous pour ce deuxième jour du tournoi de Wimbledon. À la surprise générale, Serena Williams est sortie par la petite porte après avoir été contrainte à l'abandon face à Aliaksandra Sasnovich 3-3 ab. L'Américaine de 39 ans s'est blessée au genou en perdant l'équilibre et a fondu en larmes en déclarant forfait. Plus tôt sur le Centre Court, la numéro une mondiale Ashleigh Barty est venue à bout de la vaillante Carla Suarez Navarro 6-1 5-7 6-1 qui disputait là son dernier Wimbledon. Côté tricolore, seule Caroline Garcia n'a pas vu son match reporté à demain et la Lyonnaise s'est inclinée sèchement contre Jessica Pegula 6-3 6-1. Enfin on note les qualifications de Karolina Pliskova, Coco Gauff et Maria Sakkari. Kiki Bertens s'est elle faite surprendre par la jeune Ukrainienne Marta Kostyuk 6-3 6-4.