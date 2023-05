Serbie : Une nouvelle fusillade fait 8 morts

Serbie : Une nouvelle fusillade fait 8 morts













(Actualisé avec arrestation du suspect, commentaire ministère de l'Intérieur) par Antonio Bronic et Aleksandar Vasovic DUBONA, Serbie, 5 mai (Reuters) - La police serbe a arrêté vendredi un homme soupçonné d'avoir tué huit personnes et d'en avoir blessé 14 autres au cours de la nuit dans un village au sud de Belgrade, deux jours après une autre attaque meurtrière dans une école de la capitale. "Le suspect U.B., né en 2002, a été appréhendé dans les environs de la ville de Kragujevac", a annoncé le ministère serbe de l'Intérieur dans un communiqué. L'enquête se poursuit, a-t-il ajouté. Cette fusillade, qui a eu lieu dans le village de Dubona, à 42 km au sud de Belgrade, survient moins de 48 heures après qu'un adolescent a abattu mercredi neuf personnes et en a blessé sept autres dans une école de Belgrade avant de se rendre à la police. Selon les médias locaux, l'auteur présumé de la deuxième tuerie a été impliqué dans une altercation dans la cour d'une école jeudi en fin de journée avant de s'en aller. Il est ensuite allé chercher un fusil d'assaut et une arme de poing puis a ouvert le feu sur des personnes au hasard en tirant d'une voiture. Environ 600 policiers serbes, dont l'unité spéciale antiterroriste (SAJ) et la gendarmerie, ainsi que des drones et un hélicoptère ont été mobilisés pour le retrouver. La Serbie a entamé vendredi trois jours de deuil national à la suite de la fusillade qui a eu lieu dans une école mercredi. (Reportage Ivana Sekularac, Antonio Bronic et Aleksandar Vasovic ; version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)