Serbie : Le SNS, au pouvoir, arrive en tête des législatives

Crédit photo © Reuters

par Aleksandar Vasovic BELGRADE (Reuters) - Le parti progressiste serbe (SNS) du président Aleksandar Vucic est en tête des élections législatives anticipées de dimanche avec 46,6% des voix, selon les projections des instituts de sondage Ipsos et CeSID. L'alliance d'opposition Serbie contre la violence (SPN) devrait arriver en deuxième position avec 23%, tandis que le parti socialiste de Serbie du ministre des affaires étrangères sortant, Ivica Dacic, est à la traîne avec 6,9%. Les instituts de sondage, dont les projections de vote sont basées sur un décompte partiel d'un échantillon représentatif de bureaux de vote, ont indiqué que le taux de participation était de 55,9% à 19h00 GMT. Au total, 18 partis et alliances se disputent le soutien des 6,5 millions d'électeurs pour 250 sièges au parlement. Le seuil d'entrée au Parlement est de 3% des voix. Le président serbe et son parti ont vu leur cote de popularité entamée après deux fusillades de masse survenues au début du mois de mai. La hausse de l'inflation, qui s'est établie à 8% en novembre, a encore contribué au mécontentement. Les partis d'opposition et les organisations de défense des droits accusent également Aleksandar Vucic et le SNS de corrompre les électeurs, d'étouffer la liberté des médias, de commettre des violences à l'encontre des opposants, d'être corrompus et d'entretenir des liens avec le crime organisé, des allégations niées par le pouvoir. CeSID et IPSOS, qui surveillent conjointement le scrutin de dimanche, ont signalé des irrégularités, notamment l'arrivée organisée d'électeurs dans les bureaux de vote, la photographie de bulletins de vote et des erreurs de procédure. La commission électorale nationale a déclaré que des observateurs électoraux de l'organisme de surveillance CRTA avaient été attaqués dans le nord de la Serbie. Une personne a été arrêtée plus tard en lien avec l'incident, selon la police. Les élections parlementaires, les cinquièmes depuis 2012, coïncident avec les scrutins locaux dans la plupart des municipalités, la capitale Belgrade et la province septentrionale de Voïvodine. La Serbie, candidate à l'adhésion à l'Union européenne, doit d'abord normaliser ses relations avec le Kosovo, son ancienne province à majorité albanaise qui a déclaré son indépendance en 2008 après un soulèvement à la fin des années 1990. Les pourparlers entre Belgrade et Pristina, sous l'égide de l'UE, sont au point mort et les tensions restent vives. La Serbie doit également éradiquer la corruption et le crime organisé, libéraliser son économie et aligner sa politique étrangère sur celle de l'UE, notamment en mettant en place des sanctions contre son allié traditionnel, la Russie, en raison de son invasion de l'Ukraine. (Reportage Aleksandar Vasovic et Ivana Sekularac ; Rédaction de Rosalba O'Brien, Alex Richardson, Alison Williams et Giles Elgood, version française Benjamin Mallet)