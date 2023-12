Serbie: Huit policiers blessés et 38 arrestations lors d'une manifestation de l'opposition

BELGRADE (Reuters) - Huit policiers ont été blessés et 38 personnes arrêtées en Serbie dans le cadre d'une manifestation de l’opposition qui demande l'annulation des résultats des élections législatives et locales organisées une semaine plus tôt, a déclaré la police serbe lundi. Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche à Belgrade, la capitale serbe, pour demander l'annulation des résultats du scrutin que des observateurs internationaux ont dit considérer comme inéquitable. Des manifestants ont brisé des vitres dans l'entrée principale de l'hôtel de ville, avant que la police ne fasse usage de gaz lacrymogène pour les disperser vers 22 heures (21h00 GMT). Selon Ivica Ivkovic, chef de police, deux des huit agents blessés ont été victimes de blessures graves. "Nous continuerons à travailler pour maintenir la paix et l'ordre et nous nous attendons à d'autres arrestations en relation avec les manifestations de la nuit dernière", a déclaré Ivica Ivkovic lors d'une conférence de presse. Les partis d'opposition ont accusé la police de faire preuve d'une force excessive, et on pouvait voir sur les réseaux sociaux des images de policiers frappant des manifestants dans des rues proches de la mairie. La Première ministre sortante, Ana Brnabic, a remercié les services secrets russes d'avoir fourni des informations sur les activités prévues par l'opposition. "Cette déclaration ne sera pas très populaire en Occident", a commenté Ana Brnabic, membre du Parti progressiste serbe (SNS) au pouvoir, lors d'une émission télévisée. Candidate à l'adhésion à l'Union européenne, la Serbie a cependant résisté aux pressions des pays occidentaux pour introduire des sanctions contre la Russie, l'un de ses plus proches alliés. Une mission d'observation internationale a estimé lundi que le SNS du président Aleksandar Vucic a disposé d'un avantage inéquitable, profitant d'un traitement favorable dans les médias, de l'influence inappropriée du chef de l'Etat et d'irrégularités comme l'achat de votes. L'opposition, menée par l'alliance de centre-gauche Serbie contre la violence, a fait savoir que les manifestations se poursuivraient lundi et que les étudiants prévoyaient de bloquer la circulation. D'après la commission électorale nationale, le parti populiste au pouvoir a remporté 46,72% des suffrages lors des élections législatives anticipées. Serbie contre la violence est arrivé en deuxième position avec 23,56% des voix, et le parti socialiste de Serbie en troisième position avec 6,56% des votes. (Reportage Ivana Sekularac ; version française Kate Entringer)