Septembre commence (très) bien pour les actions

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance mercredi pour se rapprocher de leurs records, les investisseurs ignorant les signes de ralentissement de la reprise économique pour miser sur le maintien d'un soutien conséquent des banques centrales, en Chine notamment.

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en progression de 0,31% pour le Dow Jones, de 0,34% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,22% pour le Nasdaq au lendemain d'un repli qui n'a fait que réduire légèrement les performances du mois d'août, septième mois consécutif de hausse pour le S&P-500

À Paris, le CAC 40 gagne 1,17% à 6.758,31 points vers 11h00 GMT, à Londres, le FTSE 100 prend 0,63% et à Francfort, le Dax avance de 0,26%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,92%, le FTSEurofirst 300 de 0,52% et le Stoxx 600 de 0,63%, à moins de 1% de son record du 13 août.

Les indices européens profitent de la progression des valeurs financières avec la remontée des rendements obligataires mais aussi des spéculations sur de nouvelles mesures de soutien de la Banque populaire de Chine à la deuxième économie mondiale après l'annonce d'un ralentissement de la croissance du secteur manufacturier et d'une contraction dans celui des services.

Dans la zone euro, les résultats définitifs des enquêtes PMI d'IHS Markit n'ont fait que confirmer l'impact sur l'activité des tensions affectant les chaînes d'approvisionnement.

"Le principal moteur de la hausse des actions reste l'environnement extrêmement accommodant et, malgré les rumeurs d'une réduction prochaine des politiques de relance, les investisseurs pourraient vouloir prolonger leurs gains avant la fin de l'année et le début officiel de la réduction progressive des taux en Europe et aux États-Unis", explique Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

La séance à Wall Street sera animée entre autres par les résultats de l'enquête d'ADP sur l'emploi privé, à deux jours du rapport mensuel du département du Travail, et par l'indice ISM manufacturier.

VALEURS EN EUROPE

La plupart des indices sectoriels Stoxx européens évoluent dans le vert, les seules baisses marquées étant pour les matières premières (-0,84%) avec le recul marqué des cours des métaux de base, l'automobile (-0,35%) et la chimie (-0,60%).

A l'opposé, parmi les compartiments qui bénéficient de la confiance dans la reprise, celui des transports et des loisirs progresse de 2,3%, celui de la distribution de 1,71%.

Le Stoxx des banques, lui, s'adjuge 1,29% et a touché son plus haut niveau depuis deux semaines avec la remontée des rendements des emprunts d'Etat.

A Paris, la plus forte hausse du CAC 40 est pour Pernod Ricard (+3,20%) après des résultats annuels supérieurs aux attentes alors que Carrefour cède 4,18%, pénalisé par la sortie de Bernard Arnault du capital.

TAUX

Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans est en hausse à 1,3121% avant les indicateurs du jour, tandis que ceux de la zone euro se stabilisent après leur forte hausse de mardi, conséquence de l'accélération de l'inflation dans la zone euro en août et des déclarations de Robert Holzmann, le gouverneur de la banque centrale autrichienne, favorables à une réduction des achats d'obligation de la Banque centrale européenne (BCE).

Celui du Bund allemand à dix ans s'affiche à -0,373% après un pic à -0,365%, son plus haut niveau depuis le 19 juillet. Son équivalent français, à -0,018%, se rapproche quant à lui de zéro.

CHANGES

Le dollar est inchangé par rapport à un panier de référence tandis que l'euro confirme son retour au-dessus de 1,18 dollar, au lendemain du pic de 1,1847 auquel l'a propulsé l'inflation dans la zone euro.

La monnaie unique profite elle aussi de la remontée des rendements obligataires à huit jours de la réunion de rentrée de la Banque centrale européenne (BCE) et des déclarations de Robert Holzmann.

La volatilité implicite sur l'euro à un mois a atteint son plus haut niveau depuis début juillet.

PÉTROLE

Le marché pétrolier reste bien orienté avant la réunion de l'Opep et de ses alliés, qui devrait pourtant confirmer son intention d'augmenter sa production de 400.000 barils par jour jusqu'à la fin de l'année.

Le Brent gagne 0,21% à 71,78 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,18% à 68,62 dollars.

Les cours ont trouvé un soutien dans les chiffres de l'American Petroleum Institute (API) montrant une baisse plus marquée qu'attendu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, selon des sources de marché.

(Reportage Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)