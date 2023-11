Sept Palestiniens tués par les forces israéliennes en Cisjordanie-responsables

Crédit photo © Reuters

(Corrige coquille dans le titre) JENINE, Cisjordanie (Reuters) - Sept Palestiniens, dont deux mineurs et au moins un homme armé, ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée entre samedi et dimanche, ont déclaré des médecins et des sources locales. Cinq des décès sont survenus dans la ville de Jénine, où l'armée israélienne a déclaré avoir lancé un raid pour arrêter un Palestinien soupçonné d'avoir participé à une embuscade meurtrière en Cisjordanie au mois d'août. L'armée n'a pas donné de détails sur les combats à Jénine. Des témoins ont décrit comme des affrontements entre des hommes armés et des troupes. Selon l'agence de presse officielle palestinienne Wafa, les forces israéliennes ont pris d'assaut Jénine "depuis plusieurs directions, et encerclé des hôpitaux publics et le siège du Croissant-Rouge". Un sixième Palestinien a été tué à Yatma, un village proche de la ville de Naplouse, et un autre près d'une colonie juive située à l'extérieur de la ville d'El Bireh, en Cisjordanie, ont indiqué des responsables palestiniens. Israël n'a pas commenté ces décès dans l'immédiat. Six autres Palestiniens ont été blessés lors de la fusillade à Jénine, selon le ministère palestinien de la Santé. (Reportage Ali Sawafta et Moaz Abd-Alaziz, rédigé par Adam Makary ; version française Kate Entringer)