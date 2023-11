Sept morts, dont 2 journalistes, à la frontière Liban-Israël

Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - Sept personnes, dont deux journalistes, ont été tuées mardi dans deux frappes distinctes près de la frontière du Liban avec Israël, rapportent plusieurs médias locaux. Le premier bombardement, qui a fait trois morts, a eu lieu près de la localité de Tair Harfa, et le second près de la ville de Tyr, a visé un véhicule tuant quatre personnes, selon l’Agence nationale d’information (ANI). La chaîne d'information Al Mayadeen, pour laquelle travaillaient les deux journalistes, affirme que la première frappe aérienne a été conduite par les forces israélienne qui les ont délibérément visés. Aucun commentaire n'a pu immédiatement être obtenu auprès de l'armée israélienne qui affronte régulièrement les forces du Hezbollah dans le sud du Liban depuis l'attaque commise par le Hamas le 7 octobre dernier. C'est dans le cadre de ces combats qu'un journaliste travaillant pour Reuters a péri le 13 octobre. Selon Reporters sans Frontières, le tir d'artillerie responsable de sa mort provenait d'Israël. (Rédigé par John Davison, Jana Choukeir, version française Bertrand Boucey et Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)