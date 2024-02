Sept morts dans un bombardement ukrainien sur Belgorod, dit la Russie

MOSCOU (Reuters) - Sept personnes, dont un enfant d'un an, ont été tuées jeudi dans un bombardement ukrainien sur Belgorod, ville du sud de la Russie proche de la frontière avec l'Ukraine, a déclaré le gouverneur de la région. Viatcheslav Gladkov a ajouté que 18 autres personnes, dont quatre enfants, ont été blessées dans l'attaque. Six personnes sont dans un état grave. Quatre personnes, dont deux enfants, sont sortis de l'hôpital, a ajouté le gouverneur. "Nous sommes tous en deuil avec les familles et les amis des victimes", a écrit Viatcheslav Gladkov sur la messagerie Telegram. "Je veux exprimer mes sincères condoléances, réalisant qu'il n'y a pas de mots qui puisse atténuer cette douleur". A lire aussi... Les autorités ukrainiennes n'ont pas réagi dans l'immédiat. Belgorod et sa région sont la cible d'attaques fréquentes à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Les autorités russes ont affirmé que 25 civils avaient été tués lors de la plus importante d'entre elles, à la fin du mois de décembre. Le gouverneur de la région voisine de Koursk, Roman Starovoit, a déclaré qu'un centre commercial, une installation sportive de plein air et des zones résidentielles ont été touchés. "L'ennemi frappe délibérément un groupe de civils", a-t-il commenté. Dans une vidéo publiée par les médias russes, on peut voir le gouverneur de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, arriver devant le magasin Magnit, dont presque toutes les vitres ont volé en éclats. D'autres images montrent des complexes résidentiels dont les fenêtres ont été soufflées et des secouristes aidant les blessés dans un complexe sportif en plein air. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses systèmes de défense aérienne avaient abattu 14 missiles ukrainiens au-dessus de la région de Belgorod. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer cette information de manière indépendante. (Reportage de Reuters; version française Lina Golovnya et Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)