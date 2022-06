Sept morts dans un accident d'hélicoptère en Italie

ROME (Reuters) - Les sept passagers et pilote d'un hélicoptère ont été retrouvés morts deux jours après le crash de leur appareil dans le centre de l'Italie, rapportent samedi les autorités locales.

L'hélicoptère, un AW119 Koala fabriqué par le groupe italien Leonardi, avait décollé jeudi de Lucques, en Toscane, et se dirigeait vers Trévise, dans le nord-est de la Péninsule, quand il a disparu des écrans radar alors qu'il traversait une zone boisée et vallonnée par mauvais temps. Il a été retrouvé dans une zone montagneuse entre la Toscane et l'Emilie-Romagne.

Sept personnes étaient à bord de l'appareil, quatre hommes d'affaires turcs, deux ressortissants libanais et le pilote italien.

(Reportage Angelo Amante, version française Jean-Stéphane Brosse)