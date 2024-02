Sept morts à Kharkiv, dont 3 enfants, après une attaque de drones russes

Sept morts à Kharkiv, dont 3 enfants, après une attaque de drones russes













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Sept civils ukrainiens, dont un couple et leurs trois enfants, sont morts lors d'une attaque de drones russes menée dans la nuit à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, a déclaré samedi le gouverneur de la région, Oleh Synehoubov. Le gouverneur avait indiqué vendredi soir que des drones Shahed de conception iranienne avaient visé des infrastructures civiles dans et aux abords de Kharkiv. Il a précisé samedi qu'au moins une quinzaine de maisons avaient été détruites par des incendies dans un quartier de l'est de la ville, après une frappe contre un dépôt de carburant. Selon un responsable de la police locale, Serhii Bolvinov, le couple et ses trois enfants âgés de 7 ans, 4 ans et 10 mois habitait dans l'une de ces maisons. Un couple de personnes âgées vivant dans la même rue a également été tué. L'armée de l'air ukrainienne a dit avoir abattu 23 des 31 drones Shahed lancés dans la nuit contre les régions de Kharkiv et d'Odessa, dans le sud du pays. (Reportage de Vitalii Hnidyi à Kharkiv et Olena Harmash à Kyiv, version française Tangi Salaün)