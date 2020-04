Sept milliards d'euros supplémentaires sur le budget de la santé, annonce Véran

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le budget consacré par la France aux dépenses de santé va être augmenté d'au moins sept milliards d'euros cette année pour faire face à la crise sanitaire en cours, a annoncé mardi le ministre de la Santé Olivier Véran.

"Le budget de la santé il augmente de fait à cause de l'épidémie évidemment", a déclaré Olivier Véran sur RTL, en ajoutant "il y a sept milliards de plus et c'est tout à fait normal et il y aura encore plus sur ce budget de la sécurité sociale".

Le gouvernement prévoit en effet de revoir en hausse pour cette année la progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam), qui correspond à un plafond d'évolution des dépenses d'une année sur l'autre.

"Nous sommes en train d'ores et déjà de le porter à 6,5% ce qui veut dire qu'il y a sept milliards de plus", a-t-il précisé.

L'Ondam avait été fixé à 2,45% - soit un total de 205,6 milliards d'euros - dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, promulguée fin décembre dernier.

Le gouvernement avait initialement proposé un Ondam à 2,3% dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 présenté en septembre, contre 2,5% en 2019.

(Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)