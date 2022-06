Sept Français sur dix contre une majorité absolue pour Macron, selon un sondage

PARIS (Reuters) - Sept Français sur dix ne souhaitent pas que le second tour des élections législatives donne une majorité absolue au président Emmanuel Macron, mais 63% d'entre eux ne veulent pas non plus voir Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la coalition de gauche Nupes, prendre la tête du gouvernement, montre une étude d'Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro jeudi, à trois jours du scrutin.

Le sondage confirme par ailleurs que plus d'un électeur sur deux ne devrait pas voter dimanche puisqu'il prédit un taux d'abstention de 53%, très proche de celui du premier tour (52,5%).

Ensemble!, le bloc des partis de la majorité présidentielle sortante, est crédité de 252 à 292 sièges soit au mieux de trois de plus que la majorité absolue (289 sièges sur un total de 577).

"Ensemble! n'est pas du tout assuré d'avoir la majorité absolue dimanche. C'est encore possible mais le scénario le plus probable est plutôt qu'il manquerait une dizaine à une vingtaine de sièges à la majorité présidentielle", explique Odoxa.

Dans le scénario le plus probable selon l'institut, la majorité présidentielle remporterait en effet entre 265 et 280 circonscriptions, soit 80 à 90 de moins qu'en 2017.

La Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) formée autour de La France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, avec entre autres le Parti socialiste et Europe Ecologie-Les Verts (EELV), pourrait quant à elle décrocher 179 à 225 sièges de députés.

Alors que 32% des personnes interrogées ont dit souhaiter que la Nupes dispose de la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale, 63% ont déclaré préférer l'hypothèse d'une majorité pour l'exécutif actuel mais 38% ont privilégié celle d'une majorité relative, souligne Odoxa.

Le Rassemblement national est crédité de 25 à 49 sièges et Les Républicains (LR) de 42 à 62 sièges.

L'enquête a été réalisée mardi et mercredi auprès d'un échantillon de 2.005 Français représentatif de la population de plus de 18 ans, dont 1.881 sont inscrits sur les listes électorales.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Sophie Louet)