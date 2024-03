Sept disparus après les fortes pluies dans le Sud-Est

Sept disparus après les fortes pluies dans le Sud-Est













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Sept personnes étaient portées disparues dimanche en fin de matinée dans le sud-est de la France après les fortes pluies déclenchées par le passage de la dépression Monica, a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "Nous avons sept disparus, six dans le département du Gard, un dans le département de l'Ardèche", a précisé Gérald Darmanin à la presse, parlant d'épisodes pluvieux "extrêmement difficiles et violents". Trente-cinq sauvetages ont permis de sauver des vies, a ajouté le ministre de l'Intérieur. Des hélicoptères, des drones et près de 300 pompiers et personnels de secours sont mobilisés pour tenter de retrouver les disparus, dont les véhicules ont été localisés. Dans le Gard, un père et ses deux enfants ont été emportés par les crues en tentant de franchir en voiture un pont sur le Gardon à Dions, au nord de Nîmes, deux femmes ont disparu après avoir alerté les secours à Goudargues et un automobiliste de 62 ans est introuvable depuis samedi soir dans le secteur de Gagnières, a précisé dimanche matin lors d'un point de presse le secrétaire général de la préfecture, Frédéric Loiseau. A lire aussi... Huit départements du sud-ouest et sud-est de la France (Charente-Maritime, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Ardèche, Gard, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes) ainsi que l'Yonne en Bourgogne, étaient placés en vigilance orange dimanche à 10h00 par Météo France en raison des intempéries. (Jean-Stéphane Brosse)