Sept arrestations en Espagne après des incidents racistes visant le joueur du Real Madrid, Vinicius Jr

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Sept personnes ont été arrêtées mardi par la police espagnole, dans deux affaires distinctes liées au joueur de football brésilien, Vinicius Jr, victime d'insultes racistes dimanche lors d'un match du championnat espagnol à Valence. Trois hommes ont été interpellés à Valence pour avoir proféré des insultes racistes à l'encontre de Vinicius Jr, lors du match qui opposait le club de Valence au Real Madrid, a annoncé la police sur Twitter. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et authentifiées par Reuters montrent des centaines de supporters de Valence crier "Vinicius est un singe" lors de l'arrivée des joueurs madrilènes au stade de Valence, dimanche. A la fin du match, le joueur brésilien de 22 ans avait affirmé que le racisme était "normal en Liga", le championnat espagnol. Dans une autre affaire séparée, la police espagnole a indiqué avoir arrêté quatre personnes à Madrid, dont trois étaient membres d'un "groupe radical de fans d'un club de Madrid". Une enquête pour crime de haine avait été ouverte après qu'un mannequin à l'effigie de Vinicius Jr avait été déployé en janvier sur un pont de la capitale espagnole avant un match de coupe d'Espagne entre les clubs rivaux du Real Madrid et de l'Atlético Madrid. La ligue espagnole a partagé dans un communiqué publié mardi son "impuissance" dans la lutte contre le racisme, poussant pour une modification de la loi qui permettrait d'annuler des matchs ou d'interdire toute personne coupable de comportements racistes. Lundi, le Brésil a condamné les "attaques racistes" visant Vinicius Jr et a appelé le gouvernement espagnol et les autorités sportives à punir les personnes incriminées. Le président Lula a apporté sa solidarité à son compatriote, appelant la ligue espagnole à empêcher que le "fascisme" ne prenne racine dans les stades espagnols. (Reportage par Inti Landauro, Emma Pinedo,Fernando Kallas et Charlie Devereux; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)