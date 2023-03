Séoul rapporte un nouvel essai balistique de la Corée du Nord

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a tiré mercredi un missile balistique au large de sa côte est, a rapporté jeudi l'armée sud-coréenne, sur fond de tensions dans la région avec la tenue de manoeuvres conjointes entre les Etats-Unis et la Corée du Sud dénoncées par Pyongyang. Disant voir une menace pour sa sécurité dans les exercices conjoints de grande ampleur débutés lundi par les armées américaine et sud-coréenne, la Corée du Nord a multiplié les essais ces derniers jours. La presse officielle nord-coréenne a rapporté mardi que Pyongyang avait lancé deux missiles balistiques tactiques, renforçant ainsi son niveau de préparation en cas de conflit armé. (Reportage Hyunsu Yim; version française Jean Terzian)