Séoul et Washington fustigent l'entente russo-nord-coréenne













Crédit photo © Reuters

SEOUL (Reuters) - Les Etats-Unis et la Corée du Sud considèrent que la coopération militaire annoncée entre la Corée du Nord et la Russie constitue une grave violation des résolutions des Nations unies qui exigera d'être sanctionnée, ont fait savoir les deux alliés vendredi à l'issue d'une réunion bilatérale à Séoul. Des représentants militaires et diplomatiques des deux pays ont discuté "dissuasion élargie" face aux menaces perçues comme croissantes de la Corée du Nord et appelé Moscou à faire preuve de responsabilité en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu. La Corée du Nord est visée depuis 2006 par des résolutions et sanctions des Nations unies en raison de ses activités nucléaires à visée militaire et ses programmes de développement de missiles balistiques. "Nous sommes convenus de travailler ensemble pour nous assurer qu'il y aura un prix à payer pour cette grave violation des résolutions du Conseil de sécurité", a déclaré le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Chang Ho-jin, lors d'une conférence de presse. La sous-secrétaire américaine à la Défense Sasha Baker a prévenu quant à elle que les deux alliés allaient identifier, exposer et contrer les efforts de la Russie visant à acquérir des équipements militaires pour la guerre en Ukraine. Kim Jong-un effectue actuellement une visite en Russie, où il a rencontré mercredi le président russe Vladimir Poutine, les deux hommes s'engageant à renforcer la coopération entre Moscou et Pyongyang. Le dirigeant nord-coréen a inspecté vendredi une usine d'assemblage d'avions de combat à Komsomolsk-sur-Amour, qui fait l'objet de sanctions américaines. (Soo-hyang Choi, Hyonhee Shin et Hyunsu Yim, version française Jean-Stéphane Brosse édité par Blandine Hénault)