Senegal: Une commission va proposer que la présidentielle se tienne le 2 juin

DAKAR (Reuters) - La commission mise en place au Sénégal dans le cadre du dialogue national va proposer de retarder l'élection présidentielle au 2 juin, montrent les recommandations qui seront envoyées au président Macky Sall pour qu'il prenne une décision définitive, a déclaré mardi Ndiawar Paye, membre de la commission et conseiller présidentiel. Macky Sall a annoncé au début du mois le report de l'élection présidentielle, initialement prévue le 25 février. Le Conseil constitutionnel a depuis jugé que le décret de Macky Sall ayant entraîné un report de dix mois de l'élection présidentielle n'était pas conforme à la Constitution. (Reportage Ngouda Dione, rédigé par Alessandra Prentice; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)