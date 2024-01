Sénégal: Ousmane Sonko ne figure pas sur la liste des candidats à la présidentielle

Crédit photo © Reuters

par Diadie Ba DAKAR (Reuters) - Le Conseil constitutionnel du Sénégal a publié samedi la liste définitive des 20 candidats à l'élection présidentielle du mois prochain, liste sur laquelle ne figure pas le nom du chef de file de l'opposition, Ousmane Sonko. La candidature du Premier ministre, Amadou Ba, désigné par le président Macky Sall pour représenter la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar (BBY, Ensemble pour un Sénégal émergent), à l'élection présidentielle du 25 février, a quant à elle été retenue. Le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature d'Ousmane Sonko en raison de sa condamnation en mai dernier à une peine de six mois de prison avec sursis pour diffamation. Ousmane Sonko est visé par de nombreuses procédures judiciaires depuis 2021. L'opposant rejette toutes les accusations à son encontre qu'il juge motivées par des considérations politiques. Le nom de Bassirou Diomaye Faye, proche allié d'Ousmane Sonko qui a déposé une candidature en tant qu'indépendant, figure sur la liste. Bassirou Diomaye Faye, accusé de diffamation et d'outrage à magistrat, est actuellement en détention. Il reste toutefois éligible, aucune condamnation n'ayant été prononcée contre lui. (Rédigé par Portia Crowe et Alessandra Prentice; version française Camille Raynaud)