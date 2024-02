Sénégal : Nouvelle manifestation à Dakar, la police intervient

Sénégal : Nouvelle manifestation à Dakar, la police intervient













par Zohra Bensemra et Diadie Ba DAKAR, 5 février (Reuters) - La police anti-émeutes a de nouveau fait usage de gaz lacrymogène lundi à Dakar pour disperser des manifestants qui s'étaient rassemblés devant l'Assemblée nationale pour protester contre le report de l'élection présidentielle, prévue initialement le 25 février. Les manifestations n'ont de cesse depuis que le président Macky Sall a annoncé samedi que le scrutin était reporté à une date indéterminée en raison d'un contentieux sur l'intégrité du processus électoral. Le président Macky Sall a annoncé samedi que le vote était reporté à une date indéterminée en raison d'un contentieux sur l'intégrité du processus électoral. L'opposition et des groupes de la société civile dénoncent un coup de force institutionnel. Le Parlement devait débattre lundi d'un projet de loi prévoyant la tenue du scrutin présidentiel le 25 août et la prolongation du mandat de Macky Sall jusqu'à la prise de fonctions d'un successeur. Une centaine de personnes s'étaient regroupées lundi devant la bâtiment en signe de protestation. Les forces de sécurité ont procédé à des arrestations, ont rapporté des journalistes de Reuters. Le ministre des Communications a annoncé dans un communiqué que les liaisons internet étaient suspendues depuis dimanche soir afin de couper court aux "messages de haine" sur les réseaux sociaux. Le Sénégal n'avait encore jamais reporté une élection présidentielle et l'incertitude sur les prochaines étapes de la crise politique risque d'alimenter de nouveaux troubles, alors que des manifestations violemment réprimées ces dernières années ont entaché la réputation du pays comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique occidentale. La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) s'est déclarée préoccupée par le report de la présidentielle et a réclamé qu'une nouvelle date soit fixée au plus tôt. L'Union africaine a également marqué sa préoccupation lundi. La France, ancienne puissance coloniale, a également appelé le Sénégal à "lever les incertitudes autour du calendrier électoral", disant suivre la situation "avec une vive attention". (Reportage George Obulutsa et Rachel Savage; rédigé par George Obulutsa et Sofia Christensen; version française Jean-Stéphane Brosse et Sophie Louet, édité par Kate Entringer)