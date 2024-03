Sénégal: Macky Sall dissout le gouvernement, nomme un nouveau PM

DAKAR (Reuters) - Le président sénégalais Macky Sall a dissout mercredi le gouvernement et nommé le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, comme nouveau chef du gouvernement, a rapporté la chaîne de télévision publique RTS. Cette annonce intervient alors que le Conseil constitutionnel a jugé plus tôt dans la journée que la date du 2 juin, proposée comme nouvelle date de l'élection présidentielle qui devait se tenir le mois dernier, ne serait pas légale puisque ultérieure à la fin du mandat de Macky Sall, le 2 avril. (Reportage de Diadie Ba; version française Jean Terzian)