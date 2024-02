Sénégal : Le Parlement approuve le report de la présidentielle au 15 décembre

par Diadie Ba, Ngouda Dione et Zohra Bensemra DAKAR, 6 février (Reuters) - Le Parlement sénégalais a approuvé lundi un projet de loi prévoyant le report de l'élection présidentielle au 15 décembre, alors que les forces de sécurité ont dû intervenir après que des élus de l'opposition ont tenté d'empêcher le processus en bloquant l'accès à l'hémicycle. Ce vote a été programmé à la suite de l'annonce sans précédent effectuée samedi par le président sortant, Macky Sall, du report du scrutin à une date indéterminée en raison d'un contentieux sur l'intégrité du processus électoral. Jamais une élection présidentielle n'avait jusqu'alors été reportée au Sénégal, qui se retrouve plongé dans une situation trouble risquant de ternir davantage sa réputation de bastion de la stabilité démocratique dans une région marquée par les coups d'Etat. Le texte prévoyait initialement le report de l'élection présidentielle du 25 février au 25 août, avec un maintien de Macky Sall à la tête de l'Etat jusqu'à l'intronisation de son successeur. Mais il a été amendé juste avant le vote final pour proposer une date encore plus lointaine, le 15 décembre, approuvée par le nombre requis de députés. (avec la contribution de George Obulutsa, Rachel Savage, Karin Strohecker et Costas Pitas; version française Jean Terzian)