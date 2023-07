Sénégal : Le gouvernement annonce des restrictions d'accès à Internet

DAKAR, 31 juillet (Reuters) - Le Sénégal a restreint l'accès aux services Internet à partir de lundi en raison de la diffusion de "messages haineux" sur les réseaux sociaux, a annoncé le ministre de la Communication dans un communiqué. "En raison de la diffusion de messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte de menace de trouble à l'ordre public, l'internet des données mobiles est suspendu temporairement", a déclaré le ministre Moussa Bocar Thiam. "Les opérateurs téléphoniques sont tenus de se conformer aux réquisitions notifiées." Cette décision intervient après que le chef de file de l'opposition, Ousmane Sonko, a été inculpé samedi d'appel à l'insurrection, de complot contre l'autorité de l'Etat et d'association de malfaiteurs et d'autres chefs d'accusations. Ses partisans craignent qu'une condamnation puisse l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle prévue l'année prochaine. (Reportage Joel Kouam ; rédigé par Anait Miridzhanian ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)